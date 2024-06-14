Pataloha パタロハ ファンフェアラーキャップ　キャップ　フルーツ　リーフ

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※販売タグなど切ってしまいありませんが、試着の短時間着用で未使用に近い状態です。布地も新品のようにパリッとしてる感じがありますが、発送の際は薄く潰して発送させて頂きますのでご理解ください。Patalohaパタロハファンフェアラーキャップ キャップデザイン:リーフ 南国フルーツ トロピカルフルーツ パパイヤ ドラゴンフルーツ バナナ オレンジ マンゴー ココナッツ スターフルーツ プルメリア ボタニカルカラー:ネイビー ブルー系 青 紺 くすみカラーサイズ:ALLオーガニックコットン生地使用メンズキャップで出品していますが、女性でも問題なく使って頂けると思います。同柄のレディースアロハシャツも出品しているので、恋人や友達とのペアコーデに是非ご検討ください。Patalohaはpatagoniaのサーフレーベルで、2020年にPatagoniaのリミテッドエディションとして発売されたキャップになります。HawaiiハワイALOHA