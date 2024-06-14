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Pataloha パタロハ ファンフェアラーキャップ　キャップ　フルーツ　リーフ
商品番号 G50794500690
商品名

Pataloha パタロハ ファンフェアラーキャップ　キャップ　フルーツ　リーフ
ブランド名 パタロハ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※販売タグなど切ってしまいありませんが、試着の短時間着用で未使用に近い状態です。布地も新品のようにパリッとしてる感じがありますが、発送の際は薄く潰して発送させて頂きますのでご理解ください。Patalohaパタロハファンフェアラーキャップ　キャップデザイン:リーフ　南国フルーツ　トロピカルフルーツ　パパイヤ　ドラゴンフルーツ　バナナ　オレンジ　マンゴー　ココナッツ　スターフルーツ　プルメリア　ボタニカルカラー:ネイビー　ブルー系　青　紺　くすみカラーサイズ:ALLオーガニックコットン生地使用メンズキャップで出品していますが、女性でも問題なく使って頂けると思います。同柄のレディースアロハシャツも出品しているので、恋人や友達とのペアコーデに是非ご検討ください。Patalohaはpatagoniaのサーフレーベルで、2020年にPatagoniaのリミテッドエディションとして発売されたキャップになります。HawaiiハワイALOHA
http://narcologia.ru/goods/subtropical581001.html
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