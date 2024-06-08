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Hot Toys GOEMON フィギュア　石川五右衛門　浅井茶々　霧隠才蔵
商品番号 D25030679629
商品名

Hot Toys GOEMON フィギュア　石川五右衛門　浅井茶々　霧隠才蔵
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 37,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紀里谷和明監督のアクション・エンターテインメント超大作映画GOEMONTheMovieのフィギュア3体セットです。新品未開封ですが経年劣化による箱の色褪せがあります。江口洋介　広末涼子　大沢たかおフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6
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GOEMON | myhkb00 Museum | MUUSEO 495839
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