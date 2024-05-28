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【DiorHOMME】16AW コットンTシャツ 半袖 カットソー 黒
商品番号 F31599476502
商品名

【DiorHOMME】16AW コットンTシャツ 半袖 カットソー 黒
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【カテゴリ】メンズTシャツ半袖カットソー【ブランド】DiorHOMME【サイズ】XS【状態(私観)】何度か着用しておりますが美品です。生地に傷や汚れ等は特に見当たりません。【原産国】イタリア【素材】コットン100％【その他注意事項】◆発送に時間を要することがございます◆発送は簡易包装にて、なるべくコンパクトにさせて頂きます◆中古品につき神経質な方のご購入はご遠慮下さい◆商品受け取り後のクレーム、返送は一切受け付けかねます
http://narcologia.ru/goods/flight277028.html
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