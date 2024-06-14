【美品】オリビアンコ　ルニーク　マッパシリーズ二つ折財布

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商品詳細
オロビアンコ・ルニークのマッパシリーズ二つ折財布です。使用感も少なく、コインケースもとてもキレイで全体的に未使用に近い状態です。表にブランドマークの型押し、内側は古地図柄でとてもオシャレです。中古品なので神経質な方は購入をお控えください。即購入◎商品名：マッパシリーズ 2つ折り財布*メーカー：オロビアンコ・ルニーク*素 材：牛革、布地※本体背面はデザインの型押しのないスムースレザーになります。*カラー：ブラック（内側は古地図柄・布地部分はカーキ）*サイズ：約11×9cm*付属品：布袋*仕様：札入れ2、小銭入れ1、オープンポケット3、カードポケット4日本製
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