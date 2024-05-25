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- 【アメリカ❗️】90s プリントロゴ半袖Tシャツ 黒 4XL ビッグサイズ
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商品詳細
レッドクラッシックREDCLASSIC《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリ古着❗️90年代半袖プリントロゴTシャツです。古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズです。【ブランド】ポートカンパニー【サイズ】表記：4XL【寸法】着丈：85cm肩幅：73cm身幅：75cm袖丈：22cm【カラー】ブラック 黒【素材】コットン★清潔さが売りです⭐︎ 全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ 縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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