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【アメリカ❗️】90s プリントロゴ半袖Tシャツ　黒　4XL ビッグサイズ
商品番号 U86946547679
商品名

【アメリカ❗️】90s プリントロゴ半袖Tシャツ　黒　4XL ビッグサイズ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,902 円
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商品詳細

レッドクラッシックREDCLASSIC《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリ古着❗️90年代半袖プリントロゴTシャツです。古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズです。【ブランド】ポートカンパニー【サイズ】表記：4XL【寸法】着丈：85cm肩幅：73cm身幅：75cm袖丈：22cm【カラー】ブラック　黒【素材】コットン★清潔さが売りです⭐︎　全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ　縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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