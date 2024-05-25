【極美品！！】サカイ　ジャンポールゴルチエ　Tシャツ　メンズ　サイズ5 ブラック

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ご覧頂きありがとうございます。ブランドオークションサイトにて購入した正規品鑑定済みの商品になります。【サイズ】メーカーサイズ5肩幅…50cm身幅…58cm着丈…71cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。【仕様】サカイジャンポールゴルチエコラボTシャツカットソーロゴプリントメンズ【カラー】ブラック【備考】ペット飼育ナシ喫煙者ナシ中古品にご理解のある方にご購入いただけると幸いです。他サイトでも同時出品しています。その為、ご購入後にキャンセルなる可能性があります。