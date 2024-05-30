90s　USA製　スクリーンスターズ　ビンテージ　Tシャツ　ヒナヤナ　仏教　白黒

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≪SCREENSTARS≫の〈Tシャツ〉です。【カラー】黒・白【サイズ表記】〖L〗肩幅:約45cm身幅:約50.5cm着丈:約70cm袖丈:約19cm【状態】used/〖A〗〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED。〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き な汚れはない。〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが ビンテージとしてよい雰囲気。〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【商品詳細】・MadeinUSA・綿50/ポリエステル50・肌触りが良く心地良い生地感。・シンプルな大人デザイン・シンプルかつ遊び心のあるおしゃれなテキスト・シングルステッチ・”小乗仏教を忘れるな”・クラシックなモノトーンカラー・オールド感のあるレトロで味わい深い色味【おすすめ季節】・夏(6~8月)秋(9~11月)US古着 EU古着 古着 古着男子 古着女子 70s 80s 90s vintage ビンテージ ヴィンテージ アメリカ古着 USA製 アメカジ クラシック レトロ 70年代 80年代 90年代 個性 Tシャツ シャツ カットソー ビンテージTシャツ パキ綿 シングルステッチ チャンピオン champion C9 ラッセル RUSSELL ジャージーズ JERZEES ギルダン GILDAN オネイタ オニータ ONEITA シグナル SIGNAL フルーツオブザルーム FURITOFTHELOOM スクリーンスターズ SCREENSTARS ヘインズ HANES プロクラブ PROCLUB 仏教 宗教 仏陀 ヒナヤナ 白黒 モノトーン