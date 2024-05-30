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90s　USA製　スクリーンスターズ　ビンテージ　Tシャツ　ヒナヤナ　仏教　白黒
商品番号 F11704538817
商品名

90s　USA製　スクリーンスターズ　ビンテージ　Tシャツ　ヒナヤナ　仏教　白黒
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,551 円
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商品詳細

≪SCREENSTARS≫の〈Tシャツ〉です。【カラー】黒・白【サイズ表記】〖L〗肩幅:約45cm身幅:約50.5cm着丈:約70cm袖丈:約19cm【状態】used/〖A〗〖A〗若干の使用感はあるが非常に状態の良いUSED。〖B〗ややシミや使用感はあるが目立つダメージや大き　　　な汚れはない。〖C〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあるが　　　ビンテージとしてよい雰囲気。〖D〗使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。【商品詳細】・MadeinUSA・綿50/ポリエステル50・肌触りが良く心地良い生地感。・シンプルな大人デザイン・シンプルかつ遊び心のあるおしゃれなテキスト・シングルステッチ・”小乗仏教を忘れるな”・クラシックなモノトーンカラー・オールド感のあるレトロで味わい深い色味【おすすめ季節】・夏(6~8月)秋(9~11月)US古着　EU古着　古着　古着男子　古着女子　70s　80s　90s　vintage　ビンテージ　ヴィンテージ　アメリカ古着　USA製　アメカジ　クラシック　レトロ　70年代　80年代　90年代　個性　Tシャツ　シャツ　カットソー　ビンテージTシャツ　パキ綿　シングルステッチ　チャンピオン　champion　C9　ラッセル　RUSSELL　ジャージーズ　JERZEES　ギルダン　GILDAN　オネイタ　オニータ　ONEITA　シグナル　SIGNAL　フルーツオブザルーム　FURITOFTHELOOM　スクリーンスターズ　SCREENSTARS　ヘインズ　HANES　プロクラブ　PROCLUB　仏教　宗教　仏陀　ヒナヤナ　白黒　モノトーン
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