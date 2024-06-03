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ルイヴィトン 二つ折り長財布 正規品ダミエグラフィット ポルトフォイユ ブラザ
商品番号 O72942995997
商品名

ルイヴィトン 二つ折り長財布 正規品ダミエグラフィット ポルトフォイユ ブラザ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン二つ折り長財布ダミエグラフィットポルトフォイユブラザこちらは完全に正規品です　シリアルナンバーあります状態は折り目のひび割れ、糸とび、ポケット部分が多少切れありです内側のイニシャルを消した跡があります内側の一部に塗装跡があります写真でご確認下さいまだまだ普通には使えるお品です
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