ウエディング　メンズ小物セット

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結婚式 新郎小物セット●サスペンダー フリーサイズ ブラック●ポケットチーフ（リバーシブル） シルバー、ボルドー●カフス先日結婚式本番で使用しました。傷や汚れなどはありませんが、中古品とご理解いただける方のみご購入お願いします。サスペンダーは長さ調節可能。紐部分はゴムでできているので伸縮します。ポケットチーフは自分で折り畳まずに、ポケットに差し込むだけで使用可能なタイプです！他のウエディング商品とまとめ買いでお値引きいたします！購入前にコメント下さい♪ティアラ、ヘアアクセサリー、ウエディンググローブ（新郎・新婦）、ブライダルインナーセットはすでに売り切れです。他のサイトでも出品中のため、在庫確認のコメントお願いします！