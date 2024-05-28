KEIKO SOOTOME T-SHIRT #13

KEIKOSOOTOMET-SHIRT#13HUMANMADEと、イラストレーターの五月女ケイ子（そおとめけいこ）さんとのコラボレーションシリーズ「KEIKOSOOTOMET-SHIRT#13」のタイトルは、“ヒューマンメイドくんの誕生”。そのテーマは「人間の長年にわたる研究により、突然変異が起こり、ついに、ヒューマンメイドくんが誕生した。好きな食べ物はカレー。人間が作った。」サイズ 2XL品番：XX26TE003素材：100%COTTONCOLOR：WHITE販売日：2023年10月1日(日)【その他の出品に関して】カナダグースやCANADAGOOSEやABATHINGAPEやスタジャンや村上隆やセントマイケルやレディメイドやREADYMADEやSacaiやサカイやSAINTMICHAELやフラグメンやMONCLERやFRAGMENTやモンクレールやフラグメントやdoubletやkolorやTシャツやロンTやフーディーやFOODIEやスウェットやロンTやプルオーバーやカウズやVERDYやGirlsDon'tCryやヒューマンメイドやHUMANMADEやNIGOやwastedyouthやHYSTERICGLAMOURやヒステリックグラマーを出品しています。HUMANMADEとGirlsDon’tCryのコラボレーションロゴ GDCWORKJACKETGDCGRAPHICT-SHIRT#1GDCGRAPHICT-SHIRT#2GDCBERETHUMANMADEとGirlsDon’tCryのロゴキーリングが気になる方へ。UMANMADEGRAPHICT-SHIRT【補足】✳️いかなる理由でもキャンセルはご遠慮願います✳️すり替え防止のため返品も応じかねます。



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