HERMES♡ネクタイ3本セット♡レトロ♡菅田将暉♡エルメス♡

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商品詳細
プロフィール必ずお読みくださいm(__)m読んでないと思う質問はスルーします！※『値下げできますか？』返信しませんHERMESネクタイ３本セット状態：２本は美品、１本はほつれありHERMESのネクタイ３本セットです★父の物で、長い間クローゼット保管でしたm(__)m神経質な方はお控えください！青×黄色のもののみ、やや汚れと、細い方がほつれています！最近のものではなく、あまり詳しくないので、タグ等画像でよくご確認いただき購入お願いしますm(__)m#HERMES#エルメス#ネクタイ3本セット#ネクタイ#ネクタイセット#レトロ#菅田将暉#高島屋#スーツ#ハイブランド#コレクション#♡
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