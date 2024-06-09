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ビンテージ　90s　USA製　ゴールデンレトリバー　犬　Ｔシャツ
商品番号 S17303667849
商品名

ビンテージ　90s　USA製　ゴールデンレトリバー　犬　Ｔシャツ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ライトグレー素材：コットン98％、その他2％サイズ表記：L肩幅：53ｃｍ身幅：55ｃｍ着丈：71ｃｍ袖丈：20ｃｍ(誤差のある場合があります)状態:多少の使用感あり
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