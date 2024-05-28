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デッドストック【80s】米国製　 ヴィンテージ　Yellow　トラッカーキャップ
商品番号 V37635886653
商品名

デッドストック【80s】米国製　 ヴィンテージ　Yellow　トラッカーキャップ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】デッドストック【80s】米国製　ヴィンテージ　Yellow　トラッカーキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約7cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿米国の1929年創業　YellowCorporationのトラッカーキャップMADEINUSAのK-Products社製オレンジとブラックのツートンに”YELLOW\"のロゴが良い雰囲気です。＿COLOR＿＿＿オレンジ　ブラック＿CONDITION＿＿＿10/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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