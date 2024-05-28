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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】デッドストック【80s】米国製 ヴィンテージ Yellow トラッカーキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約7cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿米国の1929年創業 YellowCorporationのトラッカーキャップMADEINUSAのK-Products社製オレンジとブラックのツートンに”YELLOW\"のロゴが良い雰囲気です。＿COLOR＿＿＿オレンジ ブラック＿CONDITION＿＿＿10/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
http://narcologia.ru/goods/tenet539963.html
http://narcologia.ru/goods/recycling820114.html
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