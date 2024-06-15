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vintage キャップ old gap 紺色 90s
商品番号 B53453682482
商品名

vintage キャップ old gap 紺色 90s
ブランド名 ギャップ
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入したのですが、着るタイミングが無く試着のみで後は自宅で保管していました。サイズはL/XLです。色は黒色に近い紺色になります。内側を含め配色が抜群に渋いです。パッと見でオールドGAPとわかる雰囲気抜群の品物で、そしてこのデザインと配色はなかなかレアだと思います。EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）700fill1ldk、cupandcone、j.crew、oldstussy、supreme、カーハート、Patagonia、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ、ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着
http://narcologia.ru/goods/cotton536861.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit629086.html
http://narcologia.ru/goods/ordering535679.html
正規逆輸入品】 vintage キャップ old gap 紺色 90s econet.bi
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