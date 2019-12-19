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ジラフ　giraffe ネクタイ　ストライプ柄
商品番号 T56398673259
商品名

ジラフ　giraffe ネクタイ　ストライプ柄
ブランド名 ジラフ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジラフのネクタイです。デザインは写真を参照ください。タグが取れそうな状態です（写真3枚目参照）。まだまだ現役で使用できるものです。ネクタイを使用する仕事ではなくなったため、この他にもジラフ中心のネクタイをいくつか出品しています！複数購入いただける場合、お値下げしますのでコメントください！柄・デザイン...ストライプカラー...ブラウン
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