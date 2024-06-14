夏目雅子 水着 ポスター

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。サイズ：B1未使用ですので状態良いとは思いますが、細かい傷等気にする方は購入をご遠慮下さい。発送は折らずに丸めて発送します。沖縄離島は送料1500円を付加ご理解の上ご入金手続きお願いいたします。よろしくお願いします。
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