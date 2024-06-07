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CHROME HEARTS BASEBALL CAP ベースボールキャップ
商品番号 R71021356318
商品名

CHROME HEARTS BASEBALL CAP ベースボールキャップ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTS(クロムハーツ)BBCAP5PNLCHEMBROIDERCHBASEBALLCAPベースボールキャップ新品未使用国内正規店購入COLOR:ブラック黒BLACKxグレー灰GREY素材:ポリエステル65%コットン綿35%【付属品】・レシート・正規店ショッパー・純正クロムハーツ包装紙スナップバックの為、FREESIZEフリーサイズ今季のみの生産で、国内では数が少ない商品です。質問等ありましたらコメントください。よろしくお願いします。
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