PRADA 長財布(ラウンドファスナー式)

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商品詳細
傷つかないように大切に使用してきました。使用回数は数回程度で、普段は別の財布を使用していた為、とても綺麗な状態かと思います。ロゴがゴールドではなくシルバーなので、男性でも使いやすいデザインとなっています。商品名：PRADASAFFIANO長財布(ラウンドファスナー式)商品コード：1ML506色：NERO(ブラック)素材：カーフ(牛革)仕様：・金具：シルバー・開閉：ラウンドジップ・内側：カードポケット×12、ファスナーコインケース×1、フリーポケット×3、お札入れ×3サイズ：縦10.5cm×横20.0cm×厚み2.5㎝付属品：純正箱、ギャランティーカード
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