新品 ポールスミス Paul Smith リバーシブル レザー ベルト BCUT

●上質なレザーにシンプルなバックルが上品な雰囲気を醸し出すピンバックルベルト。表面には細かな型押しが施されたブラックレザー、裏面にはブラウンレザーを使用したリバーシブル仕様。おしゃれの幅が広がり様々なシーンで活躍しそうです。#その他のポールスミスはこちら●国内参考価格：33,000円(税込)●ブランド名：PaulSmith(ポールスミス)●商品名：M1A4437BCUT●カラー：Black/Brown(ブラック/ブラウン)●サイズ：ONESIZE全長：123.5cmカットして長さ調節可能バンド幅：3.4cmホール数：2.5cm間隔で5穴バックル：縦4.2cm横6cm※若干の誤差はご了承下さい。●素材：レザー●付属品：紙タグ●購入場所：イギリスの正規代理店●使用回数：新品未使用ですが、多少のスレやキズなどがある場合もございます。神経質な方は購入をお控え頂きますようお願いします。※生産や入荷時期により仕様やデザインが異なる場合がございます。※コメントのやりとり中でも早いもの勝ちになります。※発送は値段をお安くする為、出来る限りコンパクトに発送致しますのでご了承下さい。メンズ本革レザー定番おしゃれ黒色茶色ブランド通勤通学プレゼント



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