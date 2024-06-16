激レア 90s USA製 ANTI HERO メッシュキャップ ビンテージ

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ご覧頂きありがとうございます。自己紹介欄をお読みください。是非フォローお願いします！コメントなし即購入可能です！【ブランド名】ANTIHEROアンタイヒーローアンチヒーロー【アイテム名】DAMNSEAGULLS!メッシュキャップキャップ帽子【説明】激レア90sMADEINUSAUSA製アメリカ製ヴィンテージビンテージオールドこちらはデザインも珍しく、かなり良いデザインかと思います！人気のY2Kやヴィンテージやオールドアイテムとの相性が良いです。80rや90sや古着やゆるだぼや古着女子やスポーツMIXや古着MIX、アウトドアMIXやビッグシルエットやオーバーサイズなど古着ファッションに合います。サイズが合う方でしたらメンズやレディース問わずユニセックスで着用可能です。【カラー】グリーン【表記サイズ】フリー【素人実寸】穴3つめまで破損していて、4つ目から留められます。4つ目を留めた状態で、頭周り内径約59cm※素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。自分は頭周り約57cmくらいでちょうどくらいで、被れました。参照までにお願いします。【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、多少の使用感、シワ等ははございます。穴3つめまで破損しています。丁寧に扱えば広がらないかと思います。主観では目立たないかと思いますが、画像でご判断ください。（画像10枚目参照）必ず全て画像ご確認の上ご購入ください。中古品、古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いします。※シューキーパー、バッグスタンド、帽子のマネキンなどの備品は付属しません。【s.w.o管理番号1234】55130903223/9-3