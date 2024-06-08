【新品未開封】倖田來未 ラグマット ファンクラブ限定グッズ

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ファンクラブ限定グッズで購入したものです。今では手に入らないレアものです。未開封のまま保管していました。断捨離のため出品します。送料の関係もあり、発送の際は四つ折りにして梱包致します。縦45cm横69cm人気ソロアーティスト···倖田來未☆即購入⭕️#倖田來未