SOUL’d OUT　diggy-mo着用モデルDESPERADOキャップ

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SOUL’dOUT、diggy-mo着用モデル限定正規品です。冷暗所で保管していました。若干形崩れがありますが、未使用品です。着用しておりません。無用なトラブル防止のため未使用に近いとさせていただきます。購入後のキャンセルは受付致しません。ノークレームノーリターンでお願いします。状態については写真の通りとなります。刺繍の色は濃い茶色です、黒色ではありません。よく確認して納得の上でご検討をお願い致します。