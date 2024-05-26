※即購入OKです。★フォロー割このアカウントをフォローしたら・〜4999円：200円引き・〜9999円：300円引き・10000~:400円引きご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせください。＜おまとめ買い割り＞フォロワー様で2点以上のまとめ買いで500円引＜リピーター割引＞フォロワー様で、リピーターの方は200円引※全ての割引が併用可能です※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントをください。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。○アイテムNIKEナイキTシャツセンターロゴバックロゴプリントロゴバスケットボールアメリカ製USA90s銀タグ白タグ赤タグ○サイズサイズ（相当）M肩幅50cm身幅54cm袖丈24cm着丈74cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはありません。○カラー白・ホワイト○素材コットン100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s ...



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s ...



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s ...



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s ...



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s ...



【USA製】90s ナイキ スウォッシュ センターロゴ バックプリント Tシャツ



NIKE ナイキ Tシャツ センターロゴ バックロゴ アメリカ製 90s ...



【USA製】90s ナイキ スウォッシュ センターロゴ バックプリント Tシャツ



90年代 USA製 NIKE ナイキ センターロゴパッチ Tシャツ メンズS-M相当 古着 バックロゴ スウォッシュロゴ 90s ヴィンテージ ビンテージ グレー 灰色 【Tシャツ】【SS2207-50b】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト



ビッグサイズ 90年代 USA製 NIKE ナイキ スウォッシュ ロゴ バック ...



古着 90's



[L] NIKE Centered Logo Gray L/S Tee | ナイキ センターロゴ グレー ロングTシャツ | きれいめや90sのメンズ古着専門店jo-Ro powered by BASE



古着 90’s ”made in USA” NIKE センタースウッシュ 刺繡ロゴ Tシャツ