Supreme Hebrew New Eraブラック7 1/2 se1148r

【商品詳細】★希少アイテム★★シュプリームとニューエラのコラボキャップ！！★59FIFTYをベースにしたポリエステル素材のベースボールキャップに、フロントパネルに立体的に入ったヘブライ語の刺繍がポイント。★左サイドにはニューエラのロゴ、右サイドには\"WORLDCHAMPS\"と年号が、バックには赤スモールボックスロゴが刺繍で入っています。★ニューヨークにて、買い付けアイテム！！★FW23H110《HebrewNewEra》★ 男女兼用 ★素材＞＞ポリエステル100%カラー＞＞ブラックサイズ＞＞・71/2(やや大きめ)頭周り59.6cm高さ11.0cmつば7.0cm【配送方法】配送方法につきましては、地域や重さにより異なりますのでコチラで決めさせていただきます。●事前に知りたい方はコメント下さい。【注意事項】●私の出品アイテムは全て、現地アメリカ・ニューヨークにて購入した本物です。●ディスプレイ画面等の環境上ページで見た色と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。※質問等ございましたら、お気軽に問い合わせください。



Supreme (シュプリーム) キャップ メンズ 2023-24 AW(秋冬)



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