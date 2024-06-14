制服リカちゃん 桐生女子高校

タカラトミー制服リカちゃん人形桐生女子高校新品未開封3500体限定完売品桐女在校生、卒業生限定販売かわいい制服日本一に選ばれた事がある高校ですサイズは22㎝冬服と夏服各1着ずつスカート、ネクタイ、靴、ソックス白\u0026黒購入後は日の当たらない場所で保管していました⚠️掲載は2014/1/13まで⚠️よろしくお願いします。



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