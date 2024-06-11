ダンヒル　カシミヤマフラー

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商品詳細
数多くの中からご覧頂きありがとうございます。ダンヒルカシミヤマフラー伊勢丹新宿店で購入しました。使用しない為出品します。定価80,000円サイズ172x38.5フリンジ含むカラー バーガンディユニセックスです。あくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。過度なお値引きはお控えください。カラー...バーガンディ柄・デザイン...無地素材...カシミヤ
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