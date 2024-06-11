【レア】90s USA製 カルバンクライン 被り浅め 刺繍ロゴ キャップ 帽子.

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ブランド/Calvinkleinサイズ/Fツバの長さ7cm＊素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。カラー/黒ブラック-------------商品説明-------------カルバンクラインジーンズの刺繍ロゴベースボールキャップのご紹介です。レアな90sUSA製被り浅めで誰にでも似合いやすい形です。Dig-Dug全商品#UsedselectDigDug----------------------------------素材/表記無し、綿100%だと思います。原産国/アメリカ製状態/全体的に着用感はありますが、特筆すべき傷、汚れはありません。古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。B-22