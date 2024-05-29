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新品タグ付　God Selection XXX アンジェリーナジョリー Tシャツ
商品番号 K14158169290
商品名

新品タグ付　God Selection XXX アンジェリーナジョリー Tシャツ
ブランド名 ゴッドセレクショントリプルエックス
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GodSelectionXXX/ゴッドセレクションアンジェリーナジョリーTシャツ・カラー：ホワイト・サイズ：L着丈71cm身幅58cm肩幅51cm袖丈24cm・素材：cotton100%・定価：15,400円（税込み）メインファブリックには海島綿\u003cシーアイランドコットンと米超長綿\u003cスーピマコットン\u003eの交配により生まれた新原綿使用の糸を採用。高い急乾性、自然の光沢、独特なぬめり感は健在。肌馴染みが良いORIGINALBODYとなります。#GodSelectionXXX#ゴッドセレクション#トリプルエックス#アンジェリーナ・ジョリー
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