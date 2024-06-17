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エムピウ m+ millefoglie P25 コニャック　正規品
商品番号 O33963665673
商品名

エムピウ m+ millefoglie P25 コニャック　正規品
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムピウm+millefoglieⅡP25ミッレフォッリエ2P25カラー:cognac（コニャック）新品未使用。正規取扱店で購入しました。NCNR。革製品のため天然の皮革特有の色ムラ、初期的な傷やアタリなどが存在する可能性があります。以下HPより【本体寸法】W110×D85×H25mm【重量】100g【付属品】専用箱・ギャランティーカード(正規品保証書)
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