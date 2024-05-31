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★新品★ ‘47 ロサンゼルス　ドジャース　2トー ン　キャップ
商品番号 H70339723637
商品名

★新品★ ‘47 ロサンゼルス　ドジャース　2トー ン　キャップ
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 5,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名47BRANDLOSANGELESDODGERSMVPDTSNAPBACK2TONECAPフォーティーセブン　ロサンゼルス　ドジャーススナップバック　2トーン　キャップ　サイドパッチ★カラーナチュラル*オフホワイトのような色合い(ボディ)ブルー(ロゴ・つば表)グリーン(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴アメリカ4大スポーツ(MLB,NFL,NBA,NHL)公認の大人気キャップブランド’47。NEWERA(ニューエラ)9FORTYA-FRAMEのような比較的深めなシルエットが特徴的。ワールドシリーズ2020サイドパッチ仕様。MLBWBC帽子海外限定Stussyステューシーストリートファッションコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。素材···コットンカラー···ベージュ形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/injure52167.html
http://narcologia.ru/goods/plaque369607.html
http://narcologia.ru/goods/revamp968622.html
★新品★ ‘47 ロサンゼルス　ドジャース　2トー ン　キャップ
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