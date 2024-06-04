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銀テープ付きNissyアリーナ席限定グッズ未使用フルセット、ペンライトポンポン
商品番号 T16195625978
商品名

銀テープ付きNissyアリーナ席限定グッズ未使用フルセット、ペンライトポンポン
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022023年Nissyアリーナ席限定グッズ全て未使用トレーナー（フリーサイズ）アイボリーカラーリッピーミニマスコットNissyドームツアーアクリルペンライト、ポンポンはLIVEで使用している為、傷と汚れがあります。神経質の方はご遠慮ください。　#Nissyグッズ#Nissyアリーナ席限定グッズ#NissyLIVE#Nissy
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