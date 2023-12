新品 h.w.dog \u0026co INSIDE OUT CAP - Orange

ご覧頂き、ありがとうございます。新品未使用sizeFcolororangeフラットブリムの6パネルキャップ。被り心地を良くするためにクラウンは比較的深めで丸みのあるシルエットに仕上げました。本来であればボディ本体の内側に縫い代を隠すために使用される伏せテープを、あえて外側に骨組みとして出したデザインです生地はコットン100%のウォッシュタイプライターを使用しストリート感や奇抜さがありながらHWDOGを上手く表現したデザイン。フロントパネルに『HWDOGSUPERIOR』と刺繍が施されています。THEH.W.DOG\u0026COエイチダブリュードッグhwdogh.w.dog\u0026coキャップファットハッターthefathatter



INSIDE OUT CAP - Orange



THE H.W DOG&CO.>INSIDE OUT CAP【3colors】 | UNWA...



THE H.W DOG&CO.>INSIDE OUT CAP【3colors】 | UNWA...



キャップ / ザエイチダブリュードッグアンドコー THE H.W.DOG&CO ...



THE H.W DOG&CO.>INSIDE OUT CAP【3colors】 | UNWA...



INSIDE OUT CAP | BANANAFISHにうってつけの日々



INSIDE OUT CAP - Beige – THE H.W.DOG&CO.



THE H.W.DOG & CO. INSIDE OUT CAP



完売品!THE H.W.DOG&CO inside out cap オレンジ-



INSIDE OUT CAP - Black



キャップ / ザエイチダブリュードッグアンドコー THE H.W.DOG&CO ...



キャップ / ザエイチダブリュードッグアンドコー THE H.W.DOG&CO ...



THE H.W.DOG&CO. INSIDE OUT CAP (BEIGE) D-00797 公式通販



完売品!THE H.W.DOG&CO inside out cap オレンジ-



THE H.W.DOG&CO. INSIDE OUT CAP (BLACK) D-00797 公式通販