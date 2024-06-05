和楽器バンド　トレカセット　I vs I 真・八重流盤 限定　絵柄 Ｃ

和楽器バンドの最新アルバム『IvsI』の特典・トレーディングカード ／ 絵柄Ｃ 全９種セット （新品未開封）になります。真・八重流限定セットの特典になります。ＣＤは付属しませんにでご注意下さい。値下げ交渉不可でお願いします。コメント無し、即購入可能です。ネコポス（匿名配送）にて発送する予定です。#和楽器バンドグッズ種類···その他



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和楽器バンド*WagakkiBand New Album『I vs I』SPECIAL SITE



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和楽器バンド、『ボカロ三昧2』全アートワーク解禁 | BARKS



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