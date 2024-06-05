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和楽器バンド　トレカセット　I vs I 真・八重流盤 限定　絵柄 Ｃ
商品番号 V44957327499
商品名

和楽器バンド　トレカセット　I vs I 真・八重流盤 限定　絵柄 Ｃ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和楽器バンドの最新アルバム『IvsI』の特典・トレーディングカード　　／　絵柄Ｃ　全９種セット　（新品未開封）になります。真・八重流限定セットの特典になります。ＣＤは付属しませんにでご注意下さい。値下げ交渉不可でお願いします。コメント無し、即購入可能です。ネコポス（匿名配送）にて発送する予定です。#和楽器バンドグッズ種類···その他
http://narcologia.ru/goods/hesitantly717384.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney719649.html
http://narcologia.ru/goods/enquire973289.html

和楽器バンド　トレカセット　I vs I 真・八重流盤 限定　絵柄 Ｃ
2023年最新】真・八重流の人気アイテム - メルカリ

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