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クロコダイル シャイニング加工 長財布 ラウンド ファスナー
商品番号 Q69265557791
商品名

クロコダイル シャイニング加工 長財布 ラウンド ファスナー
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 14,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯商品名　クロコダイル長財布ラウンドファスナー◯タイプ　ユニセックス◯カラー　ロイヤルブルー◯材質　クロコダイル(シャイニング加工)◯特徴　数ある皮革の中でも高い人気を誇るクロコ　ダイルの革で仕立てた長財布。　革には美しい光沢を放つシャイニング加工　(グレージング仕上げ)を施しており、本物　の宝石のような美しさが魅力。　ファスナーとファスナーチャームにはゴー　ルド金具(大きめで掴みやすいチャーム)を使用。　高級感のあるシャイニング加工は、クロコ　ダイルと相性抜群。　開口部はラウンドファスナー式で、内装は　4つの紙幣入れに分かれています。　側面のマチは扇型に約13㎝まで大きく開く　ので、中身が一目で確認可能。　(内側)　カードホルダー×12　ワイドポケット×2　紙幣入れ×4　小銭入れ×1　(外側背面)　ワイドポケット×1◯サイズ　横幅19㎝縦幅10㎝厚み3㎝　重量約220g◯状態　新品未使用　実物カラーはロイヤルブルーです。　写真③がセット内容です。　実物イメージは④⑤ご参照ください。　(キプロス色)◯購入価格(セール時)　88,000円(上代168,000円)◯その他　※2023年「天赦日」最上の吉日　　・1月6日（金）　　・3月21日（火・祝）　　・6月5日（月）　　・8月4日（金）　　・8月18日（金）　　・10月17日（火）　クロコダイルの財布は風水的に金運に良い　とされています。　「ワニは縁起の良い動物」　「クロコダイルは一度掴んだら二度と離さ　ない」　この機会に是非クロコダイルの財布を手に　してください♪#長財布#ラウンド財布#クロコダイル#天赦日　#金運
http://narcologia.ru/goods/financier791360.html
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