クロコダイル シャイニング加工 長財布 ラウンド ファスナー

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◯商品名 クロコダイル長財布ラウンドファスナー◯タイプ ユニセックス◯カラー ロイヤルブルー◯材質 クロコダイル(シャイニング加工)◯特徴 数ある皮革の中でも高い人気を誇るクロコ ダイルの革で仕立てた長財布。 革には美しい光沢を放つシャイニング加工 (グレージング仕上げ)を施しており、本物 の宝石のような美しさが魅力。 ファスナーとファスナーチャームにはゴー ルド金具(大きめで掴みやすいチャーム)を使用。 高級感のあるシャイニング加工は、クロコ ダイルと相性抜群。 開口部はラウンドファスナー式で、内装は 4つの紙幣入れに分かれています。 側面のマチは扇型に約13㎝まで大きく開く ので、中身が一目で確認可能。 (内側) カードホルダー×12 ワイドポケット×2 紙幣入れ×4 小銭入れ×1 (外側背面) ワイドポケット×1◯サイズ 横幅19㎝縦幅10㎝厚み3㎝ 重量約220g◯状態 新品未使用 実物カラーはロイヤルブルーです。 写真③がセット内容です。 実物イメージは④⑤ご参照ください。 (キプロス色)◯購入価格(セール時) 88,000円(上代168,000円)◯その他 ※2023年「天赦日」最上の吉日 ・1月6日（金） ・3月21日（火・祝） ・6月5日（月） ・8月4日（金） ・8月18日（金） ・10月17日（火） クロコダイルの財布は風水的に金運に良い とされています。 「ワニは縁起の良い動物」 「クロコダイルは一度掴んだら二度と離さ ない」 この機会に是非クロコダイルの財布を手に してください♪#長財布#ラウンド財布#クロコダイル#天赦日 #金運