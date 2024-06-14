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TOOL トゥール　バンドＴシャツ　ロックＴ　00s 　vintage
商品番号 P97956148282
商品名

TOOL トゥール　バンドＴシャツ　ロックＴ　00s 　vintage
ブランド名 シュート
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着の整理の為出品します。TOOLのバンドＴシャツです。2006年　「10,000Days」来日公演の時に購入しました。詳細は写真で確認してください。＊平置きサイズ肩幅:約42cm身幅:約48cm袖丈:約18cm着丈:約64cm＊購入後、１度も着用せずに保管しておりました。長期間保管の為「未使用に近い」のカテゴリーにしております。　＊こちらは小さく折り畳んでの発送になります。　折りしわなどはご了承下さい。＊古着の為、状態は保証できませんので、ご購入の際はその旨ご了承下さい。ご理解のある方のみご購入お願いします。#古着　#vintage#ヴィンテージ#バンドＴシャツ#ロックＴ#00s#90s
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