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JAM HOME MADE ホースハイド レザー ファスナー ロング ウォレット
商品番号 J15228010278
商品名

JAM HOME MADE ホースハイド レザー ファスナー ロング ウォレット
ブランド名 ジャムホームメイド
特別価格 税込 11,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封です。素材:馬革カラー:ブラックサイズ(約):タテ9.5cmヨコ19cmマチ2cm札入れ:あり小銭入れ:ありカードポケット:あり・撮影時の照明やPC環境によって実際の商品と多少の色合いが違う場合があります。#ジャムホームメイド#jamhomemade#JAMHOMEMADE#長財布#ウォレット#ロングウォレット#ホースカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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