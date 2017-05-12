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商品詳細
●アイテムPRADA長財布ラウンドファスナー三角ロゴプレートトライアングルサフィアーノレザーブラック黒●サイズ縦約10cm横約20cm底マチ約2cm●商品の状態 少し使用感が見られますが、まだまだ問題なくお使いいただけます！定番のデザインでとてもお洒落です(^^)ファスナーの開閉もスムーズです。●購入元約６年前に、イタリアのミラノにあるプラダ本店にて購入しております。⚪︎素人採寸・保管の為、神経質な方は購入をお控えいただくようお願いします。⚪︎あくまで中古品になりますので、小さな傷や汚れございます。ご理解の程よろしくお願いします！#プラダ#PRADA#プラダ財布#長財布#ラウンドファスナー財布#レザー財布#ブラック#黒財布
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