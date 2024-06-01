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ワイルドスワンズ　ラファロ　イングリッシュブライドル
商品番号 M30913701860
商品名

ワイルドスワンズ　ラファロ　イングリッシュブライドル
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 9,188 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今日限定で値下げします。内外装はイングリッシュブライドルです。箱や袋は付属します。※スリッカーは元から付属しておりません。コンパクト財布をお探しの方、人気商品ですので、なくなる前に早いもの勝ちでお願い致します。一年程使用していました。出品する気がなかったため使用していたので、革特有の細かい傷があります。細かい使用傷をご理解の上ご購入いただけますようよろしくお願い致します。とても大事に使い、週に一回メンテンスおこなっておりました。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革oldcoincompanyオールトコインカンパニーレイララウンドモデFLATHEADフラットヘッド　ビーズ屋公ちゃん　KC'sケーシーズ　FUNNYファニー　革蛸　PAILOTRIVERREDMOONレッドムーン　花山　天神ワークス　HERZヘルツ　黒羽　クロウ　KYENTAカヤンタ　WILDSWANS
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