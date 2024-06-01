ワイルドスワンズ　ラファロ　イングリッシュブライドル

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今日限定で値下げします。内外装はイングリッシュブライドルです。箱や袋は付属します。※スリッカーは元から付属しておりません。コンパクト財布をお探しの方、人気商品ですので、なくなる前に早いもの勝ちでお願い致します。一年程使用していました。出品する気がなかったため使用していたので、革特有の細かい傷があります。細かい使用傷をご理解の上ご購入いただけますようよろしくお願い致します。とても大事に使い、週に一回メンテンスおこなっておりました。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革oldcoincompanyオールトコインカンパニーレイララウンドモデFLATHEADフラットヘッド ビーズ屋公ちゃん KC'sケーシーズ FUNNYファニー 革蛸 PAILOTRIVERREDMOONレッドムーン 花山 天神ワークス HERZヘルツ 黒羽 クロウ KYENTAカヤンタ WILDSWANS