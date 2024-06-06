【レア】アンダーカバー × フューチュラ　 Pointman バンダナ

商品：アンダーカバー×フューチュラバンダナ2枚セット状態：状態良好サイズ：53cm×53cm商品説明：・2000SSの時のフューチュラデザインのアンダーカバーのバンダナです。・FuturaのPointmanがデザインされたものとドットデザインの2種類です。・当時購入して数回使用しましたが、状態は良好です。・今回コレクション整理の為、出品致しますので大事にしてくださる方に購入頂けたら幸いです。・PCの画像+光の当たり具合等で、実物と多少の色味が変わる場合がありますのでご了承下さい。・説明不足な部分や見落としによる未記載な部分もあるかと思いますが当方のわかる範囲ですのでご了承願います。・ご購入いただいた後、仕事の都合で連絡が遅れてしまう場合がありますがご理解いただけると有り難いです。#アンダーカバー#フューチュラ#UNDERCOVER#Futura#Pointman#高橋盾#JONIO



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