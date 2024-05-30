新品　ナローベルト　スタッズベルト　ロングベルト　栃木レザーベルト　日本製

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再入荷！！Njeoriginal垂らせるナローベルトメンズ、レディース当店で高評価を頂いております、アンブレラ型スタッズをハンドカスタムしたナローロングベルトです。(スタッズ9発)※全長131cmと垂らせる長さで作っております。※着画は同製品のサンプルを使用しております。日本最高峰の品質と言われる、栃木レザーの中でもしなやかで厚みのある上質な革をチョイスし、バックルも国産の真鍮製を使用した一切妥協を許さず仕上げたフル日本製のオリジナルベルトです。革ならではのシボ感やスジが◎革は柔らかく厚みもありますのでとても馴染みやすく、ストレスなくベルトも垂らせます。HTCやRRL、TENDERLOIN(テンダーロイン)、CALEE等が好きな方にもオススメです。◎日本製◎素材本体：牛革(栃木レザー)バックル\u0026Dカン:真鍮スタッズ:真鍮◎SIZE全長:約131cm(バックル先端から計測)幅:2cm革の厚み:約4mm◎ウエストベルト穴数:9個ベルト穴の間隔:2.5cm最短穴:約73cm(バックルピンから計測)最長穴:約93cm(バックルピンから計測)◎新品未使用の商品にはなりますが、天然皮革特有の、バラキズ、血筋、シワ、シボ、裏面にバラ傷などが入ってる物もございます。発送前に確認したうえで出荷させて頂いてますが、目立つ物を除いて許容範囲と見なした物は革の個性としてそのまま出荷させてもらってます。予めご理解、ご了承いただきご購入をお願い致します。※即購入OKです。※返品返金は受け付けておりません。※単品での値下げは対応しておりません。#ナローベルト#ロングベルト#ロングレザーナローベルト#ロングナローベルト#スタッズベルト#本革ベルト#細ベルト#レザーベルト細め#タックイン#ミリタリースタッズ#古着コーデ#ブラックコーデ#レザーコーデ素材···本革カラー···ブラック