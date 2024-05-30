90s ビンテージ ブリタニースパニエル アニマル Tシャツ 動物 アート ...

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ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ★プロフィール一読お願いします★ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ\"Wikipediaより引用\"ブリタニー・スパニエルの先祖は、ブルターニュ半島に存在していたスパニエル系の猟犬である[1]。主にフラッシング（追い出し）とリトリービング（獲物の回収）を行っていた[2]。17世紀の絵画には、現在のブリタニー・スパニエルに似た姿の犬が確認される[3]。19世紀にイギリスからもたらされたセターやウェルシュ・スプリンガー・スパニエルとの交配によって、ブリタニー・スパニエルが作出された[1]。イングリッシュ・セッターやイングリッシュ・ポインターとの交配によるとの見解もある[2][3]。この種は20世紀初頭までに犬質が低下し、頭数も減ってほぼ絶滅したが、アルチュール・エノーという愛好家の手によって復活した[2][4]。多芸な上に、猟犬としては小型で使いやすく、成長も早いため、非常に人気が出て[1]、1896年には、ショートテイルド・ブリタニー（Short-tailledBrittany）という名でショーリンクに上がった[2]。●サイズ表記XL【着丈】75【身幅】62※あくまで素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。★状態★多少の使用感※古着、ヴィンテージ品故、使用感等あるものもございます。画像をご確認いただき、古着にご理解頂けない方、神経質な方のご購入はお控え下さい。○他にもUSAビンテージ、Tシャツetc...販売中です。ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ90年代、90s#古着#90s#80s#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#USED