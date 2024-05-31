新品 バナナマン NEW ERA バ帽 9FIFTY MELTON CAP

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商品詳細
ご覧頂ありがとうございます。他でも出品している商品ございますので、購入前にコメントを頂けますようお願い致します。2022年7月17日オンライン発売、バナナマンNEWERAバ帽9FIFTYMELTONCAP【状態】新品未使用特典のバナナマン×NEWERAショッパー付きメルトン素材---------------------------------本体/つば部分：ウール67％ポリエステル22％ナイロン6％アクリル5％つば裏部分：コットン100％即完売した品物になります。手元にございます。【商品名】バナナマンNEWERAバ帽9FIFTYMELTONCAP【カラー】実物写真【サイズ】F（アジャスター調整可）頭周りり57.7〜61.5㎝【購入店】バナナマングッズオンライン付属品:これは実物写真です，よろしくお願い致します1度も使用していない新品の状態でお送り致します。ご不明な点がありましたらお気軽にご質問宜しくお願いします。即購入可です。よろしくお願い致します。よろしくお願い申し上げます。ユニセックスタイプ男性でも！女性でも！
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