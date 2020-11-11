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- CHALLENGER 限定‘V8 SOUNDS TEE’ウォッシュ加工 Tシャツ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。CHALLENGER限定‘V8SOUNDSTEE’ウォッシュ加工TシャツロゴグレーPEPPERBLACKTシャツ☆原宿の人気ブランドCHALLENGER（チャレンジャー）のTシャツになります。フロント胸プリント、背中にバックプリントとなります。原宿正規店で購入後2、3回着用しましたが、サイズが合わない為出品致します。サイズ L肩：55.5cm 身：57cm 着：78cm素材コットン色 グレーかっこいぃです！数回着用で、綺麗な状態ですが中古品となります。また暫く自宅で保管しておりましたのでたたみじわがありますが、状態は良いです。ご理解の程宜しくお願いします。カラー...グレー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/Sydney893449.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate374977.html
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