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CHALLENGER 限定‘V8 SOUNDS TEE’ウォッシュ加工 Tシャツ
商品番号 J92896459566
商品名

CHALLENGER 限定‘V8 SOUNDS TEE’ウォッシュ加工 Tシャツ
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。CHALLENGER限定‘V8SOUNDSTEE’ウォッシュ加工TシャツロゴグレーPEPPERBLACKTシャツ☆原宿の人気ブランドCHALLENGER（チャレンジャー）のTシャツになります。フロント胸プリント、背中にバックプリントとなります。原宿正規店で購入後2、3回着用しましたが、サイズが合わない為出品致します。サイズ　L肩：55.5cm　　身：57cm　　着：78cm素材コットン色　グレーかっこいぃです！数回着用で、綺麗な状態ですが中古品となります。また暫く自宅で保管しておりましたのでたたみじわがありますが、状態は良いです。ご理解の程宜しくお願いします。カラー...グレー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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