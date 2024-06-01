新品 トロフィークロージング モールスキンキャップ MECHANIC CAP

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トロフィークロージングTROPHYCLOTHINGモールスキンキャップMOLESKINMECHANICCAPメカニックキャップ新品未使用で使う機会が無いので出品いたします。色:ブラックサイズ:71/4（58㎝）以下商品説明アメリカ陸軍航空隊のメカニック用のA-3をモチーフに製作したメカニックキャップ。スウェードレザーのように起毛した生地質感が魅力のコットンモールスキンで製作。ウォッシュをかけて各所パッカリングが出たヴィンテージライクな仕上がりです。丸みのある6パネルの帽体、ブリムに細かく入るステッチ補強、帯部分が無いクラシックデザイン。