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新品 トロフィークロージング モールスキンキャップ MECHANIC CAP
商品番号 W42985286958
商品名

新品 トロフィークロージング モールスキンキャップ MECHANIC CAP
ブランド名 トロフィークロージング
特別価格 税込 3,549 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トロフィークロージングTROPHYCLOTHINGモールスキンキャップMOLESKINMECHANICCAPメカニックキャップ新品未使用で使う機会が無いので出品いたします。色:ブラックサイズ:71/4（58㎝）以下商品説明アメリカ陸軍航空隊のメカニック用のA-3をモチーフに製作したメカニックキャップ。スウェードレザーのように起毛した生地質感が魅力のコットンモールスキンで製作。ウォッシュをかけて各所パッカリングが出たヴィンテージライクな仕上がりです。丸みのある6パネルの帽体、ブリムに細かく入るステッチ補強、帯部分が無いクラシックデザイン。
http://narcologia.ru/goods/secretarial895816.html
http://narcologia.ru/goods/Persia359588.html
http://narcologia.ru/goods/browse348491.html
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