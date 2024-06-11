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ウクレレ　コンサートサイズ　キワヤ　K-WAVE
商品番号 R55810726538
商品名

ウクレレ　コンサートサイズ　キワヤ　K-WAVE
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 9,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・使用品ですが美品です。・キワヤKIWAYA　　　　K-WAVENo.KW-Ⅴ・ネックの反り、ボディ膨らみ等、　不具合はございません。・Low-G弦を張っています。・ヘッドに両面テープでオーナメント　を貼っています。・ビックガードにノリの残らない　透明シートを貼っています。・ハードケースが付属しますが、　一部にキズ等がございます。・即購入オッケーです！#ハーブ・オオタ
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