ウクレレ　コンサートサイズ　キワヤ　K-WAVE

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商品詳細
・使用品ですが美品です。・キワヤKIWAYA K-WAVENo.KW-Ⅴ・ネックの反り、ボディ膨らみ等、 不具合はございません。・Low-G弦を張っています。・ヘッドに両面テープでオーナメント を貼っています。・ビックガードにノリの残らない 透明シートを貼っています。・ハードケースが付属しますが、 一部にキズ等がございます。・即購入オッケーです！#ハーブ・オオタ
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