ポケモンカード　ピカチュウ chr ドリームリーグ　②

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商品詳細
ポケモンカードゲーム ピカチュウchr状態は写真を参考にお願いします。トラブル防止の為プレイ用にて宜しくお願い致します。即購入可⭕️御要望等ありましたらコメントお願い致します。《検索ワード》#リーリエ#マリィ#アセロラ#ナンジャモ#ミモザ#アローラの仲間たち#ピカチュウ#プロモ#スペシャルアート#色違い#アメイジング#sr#hr#ur#sa#sar#vmax#シャイニースター#vmaxスターター#トリプルスターター6333
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