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1805 エルメネジルドゼニア ネクタイ レジメンタル
商品番号 K59854421860
商品名

1805 エルメネジルドゼニア ネクタイ レジメンタル
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア★色黄土色オーカー灰色鼠色グレー橙色オレンジ紺ネイビーブルー★剣先サイズ(cm)9.7★素材シルク60%コットン40%★原産国イタリア★コンディション大剣上部にうっすら汚れがあります。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引とフォロー割引、リピーター割引があります。詳しくはプロフィールをご覧ください★他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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