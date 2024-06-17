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グレンロイヤル ラウンドジップ ジャバラ式財布 5室タイプ　ネイビー
商品番号 V43265406209
商品名

グレンロイヤル ラウンドジップ ジャバラ式財布 5室タイプ　ネイビー
ブランド名 グレンロイヤル
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ブランド名★　GLENROYALグレンロイヤルグレンロイヤルのジャバラ式財布です。お札は二つ折りにして収納するタイプです。財布形/開け口···ラウンドファスナー素材···レザー(本革)縦10cm横14.5cm厚み2cm※素人採寸のため、多少の誤差はお許しください。○カラーネイビー　紺色○素材レザー　　牛革○状態全体的に多少の使用感があります。画像にてご判断ください。内部は綺麗です。※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。ユナイテッドアローズビームスボーイズマーケットshipsリゾルト
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