SHAKASTICSCUSTOMPLANKSトラッカーキャップ メッシュキャップ2010超希少 激レア初期 入手困難SHAKASTICSカリフォルニアのコスタメサでスタートしたブランドで、特徴は何と言っても全てハンドメイド削り出しのデッキです。ハンドシェイプスケートボードブランドから始まりKenKagamiやLucasBeaufortなどのアーティストとのコラボアイテムを展開。SHAKASTICSCUSTOMPLANKS初期の2010年に発売された、とても希少で激レアなキャップです。若干の使用感はありますが、コンディションはいい方だと思います。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。



希少☆SHAKASTICS CUSTOM PLANKS | hartwellspremium.com



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