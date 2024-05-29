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希少★SHAKASTICS CUSTOM PLANKS
商品番号 T47994926216
商品名

希少★SHAKASTICS CUSTOM PLANKS
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHAKASTICSCUSTOMPLANKSトラッカーキャップ　メッシュキャップ2010超希少　激レア初期　入手困難SHAKASTICSカリフォルニアのコスタメサでスタートしたブランドで、特徴は何と言っても全てハンドメイド削り出しのデッキです。ハンドシェイプスケートボードブランドから始まりKenKagamiやLucasBeaufortなどのアーティストとのコラボアイテムを展開。SHAKASTICSCUSTOMPLANKS初期の2010年に発売された、とても希少で激レアなキャップです。若干の使用感はありますが、コンディションはいい方だと思います。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stealth45676.html
http://narcologia.ru/goods/pompous380423.html
http://narcologia.ru/goods/septet763419.html

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希少☆SHAKASTICS CUSTOM PLANKS | hartwellspremium.com

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