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[貴重]BS×オリ×パラ a GO GO!第7回 参加アスリート サイン色紙
商品番号 F34211457404
商品名

[貴重]BS×オリ×パラ a GO GO!第7回 参加アスリート サイン色紙
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブリヂストン×オリンピック×パラリンピックaGOGO!第7回参加アスリートのサイン色紙です。ブリヂストンのグループ誌にて当選したものです。大変貴重な物かと思いますが、引っ越しを機に自宅の整理を行い、手放すこととなりました。普段なかなか揃うことのないスポーツ種目のアスリートの方々の貴重なサイン色紙になります。●状態：友人から頂いてから開けていないので汚れ等はありませんが、色紙裏に個人情報が記載されたシールがあったためそちらは出品にあたり剥がしましたので少しシール跡が残っています。(画像有)ご理解いただいた上でご購入をお願いします。●サイン詳細：宮里藍（ゴルフ）萩野公介（水泳/競泳）山口美咲（水泳/競泳）海堀あゆみ（サッカー）田中琴乃（体操/新体操）藤井瑞希（バドミントン）和田一浩（野球）川俣ゆかり（ハンドボール）松尾祐依（ハンドボール）北川智規（ラグビー）飯島陽一（ラグビー）若松大志（ラグビー）小林幸平（車いすバドミントン）※他サイトでも出品している為、タイミングによってはキャンセルさせて頂く場合が御座います。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/septet386819.html
http://narcologia.ru/goods/providence819294.html
http://narcologia.ru/goods/reflector663564.html

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